Yüksekova’da silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü yol güzergahında icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yol kenarına atılı vaziyette bulunan torba içerisinde yapılan incelemelerde; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 12 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1’er adet kahverengi yelek ve pantolon ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
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