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Yüzmenin yasaklandığı denize giren dayı öldü, yeğeni hastanelik oldu
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dalgalar nedeni ile girmenin yasaklandığı denizde boğulan dayı hayatını kaybederken, kurtarılan yeğeni hastanede tedavi altına alındı.
Asayiş 04.08.2019, 22:07
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dalgalar nedeni ile girmenin yasaklandığı denizde boğulan dayı hayatını kaybederken, kurtarılan yeğeni hastanede tedavi altına alındı.
YASAĞA ALDIRIŞ ETMEYENLERİN İMDADINA CANKURTARANLAR YETİŞTİ
Öte yandan, bölgede sabah saatlerinde denizde etkili olan kuvvetli dalgalar nedeni ile Kandıra Kaymakamlığı tarafından, ilçede bulunan plajlar ve sahillerden denize girilmesinin yasaklandığı öğrenildi. Gün boyunca devam eden yasağa aldırış etmeden denizlere giren birçok vatandaş ise boğulma tehlikesi yaşadı. Ekiplerce kurtarılan vatandaşların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.(İHA)
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