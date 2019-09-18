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Zap’a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 18.09.2019, 09:11
Zap’a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)
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