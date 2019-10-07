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Zehirledikleri sokak köpeğini poşet içinde ölüme terk ettiler
Düzce’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen sokak köpeği poşetin içinde belediye binası önüne bırakıldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale ettiği köpek tedavi altına alındı.
Asayiş 07.10.2019, 22:57
Düzce’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen sokak köpeği poşetin içinde belediye binası önüne bırakıldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale ettiği köpek tedavi altına alındı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların belediye önüne bir poşetin içinde bırakılan köpeğin zehirlendiğini fark ederek kurumu aradığı belirtilerek, "Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında bir köpeğin olay yerinde telef olmak üzere olduğunu fark ettik. Acımazsızca bir poşetin içinde zehirlenerek bırakılan köpeğin tedavisi sürmektedir” denildi.(İHA)
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