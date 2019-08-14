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Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile Liberya bandıralı tanker çarpıştı. Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
Asayiş 14.08.2019, 00:02 14.08.2019, 00:07
Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile Liberya bandıralı tanker çarpıştı. Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
(İHA)
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