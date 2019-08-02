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Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı

Ankara’da zihinsel ve bedensel engelli kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 01.08.2019, 23:37 01.08.2019, 23:46
Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı

Ankara’da zihinsel ve bedensel engelli kadına tecavüz ettiği iddia edilen zanlı, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bedensel ve zihinsel engellilere özel bir eğitim kurumunda eğitim gören B.B.’nin (25) ailesi, 28 Ocak 2019 günü memleketleri Çorum’a gitti. İddiaya göre, eğitim kurumunun servis şoförü Hasan B. (54), evde kimsenin olmadığını fark edince içeri girdi. Hasan B., evde zihinsel ve bedensel engelli B.B.’ye tecavüz etti.

Aile Çorum’dan geldikten sonra olayı fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine intikal eden olay sonrasında, ekipler zanlının peşine düştü. Polis ekipleri, zanlının Yenimahalle ve Keçiören ilçesinde tespit edilen 4 farklı adresten birinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Bahse konu adreslerde günlerce takip yapıldı. Zanlının bir eğlence merkezinde olduğu istihbaratını alan ahlak büro ekipleri, yakalama operasyonu için düğmeye bastı. Hasan B. belirlenen adreste kaçmaya çalışırken kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp Sincan L Tipi Cezaevine gönderildi.

(İHA)

#Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı
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