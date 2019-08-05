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Zonguldak’ta fındık fabrikasında korkutan yangın
Zonguldak’ın fındık fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 05.08.2019, 22:29
Zonguldak’ın fındık fabrikasında büyük yangın meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Olası yaralanma ihtimaline karşı 112 ekipleri de bölgeye sevk edildi. Fabrikanın tamamını saran yangını kontrol altına alınma çalışması sürüyor.(İHA)
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