Son Dakika
Trump’ın Polonya ziyaretine kasırga engeli
Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
"Oyuncularımız ve ben payımıza düşeni aldık"
Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
Alev alev yandı
Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge ile deplasmanda
Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı
İşten çıkartılan İBB çalışanlarının eylemleri sürüyor
Kanlı doğum günü kutlaması: 15 yaşındaki kız öldü
"Şimdi insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı"

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Asayiş 29.08.2019, 22:44
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
banner63

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki işçi Ramazan Katırcı, çalıştığı maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Katırcı kurtarılamadı. İşçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan acı haberi alan madencinin yakınları acil servisin önünde feryat etti.

(Barış Doğan/İHA)
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@