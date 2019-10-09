Zormağar’da PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altında
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Telabyad, Rasulayn’dan sonra Ayn El Arab’a bağlı Zormağar bölgesindeki PKK/ YPG hedefleri ateş altına alındı.
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Telabyad, Rasulayn’dan sonra Kobani’ye bağlı Zormağar bölgesindeki PKK/ YPG hedefleri ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları, tank ve topçu birlikleri tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Zormağar’daki YPG/PKK hedefleri vurulmaya başlandı. Hedefler, savaş uçaklarının yaptığı sortiler ve sınır birliklerinin top atışlarıyla vuruldu.
Topçuların atışlarına karşı taraftan da teröristlerin silahla karşılık verdiği belirtilirken, sınır hattında da yoğun silah sesleri duyuluyor. Karkamış ilçesindeki vatandaşlara da sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılar yapılıyor.
(Lider Olgun - Metin Faruk Tamer/İHA)
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