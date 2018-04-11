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ASÇÇM tüm çocuklara balığı sevdirerek, balık yeme alışkanlığı kazandırmak amacıyla piknik düzenledi

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ASÇÇM tüm çocuklara balığı sevdirerek, balık yeme alışkanlığı kazandırmak amacıyla piknik düzenledi
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ ÜYELERİNE BALIĞI SEVDİRMEK İÇİN KEYİFLİ BİR PİKNİK ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi'ndeki (ASÇÇM) tüm çocuklara balığı sevdirerek, balık yeme alışkanlığı kazandırmak amacıyla piknik düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği ortak organizasyonuyla Ayaş İlhanlı Alabalık Tesisleri’nde düzenlenen piknikte, uzman aşçılar bol bol balık pişirdi.

 

BALIK HAKKINDA HERŞEY

Açık havada gönüllerince eğlenen çocuklar, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ve öğretim görevlilerinden balığın faydaları hakkında detaylı bilgi aldılar.

Büyükşehir Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın "Yemekte balık, yaşam boyu sağlık" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi, çocukların balık yeme alışkanlığını artırmak, onların sağlıklı gelişimlerine yardımcı olmak ve bu farkındalığı artırmak amacıyla devam edecek.

 

BİR ETKİNLİK İKİ FARKINDALIK

Canlı balıkları inceleyip faydalarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, ekmek arası balıklarını yerken, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ile de sohbet ettiler.

Balığın insan sağlığı açısından önemine vurgu yapan Eraslanoğlu, "Balığın faydaları saymakla bitmez, çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirerek balığı sevdirmeliyiz. Burada bir organizasyonla iki farkındalık oluşturduk, biri balık diğeri ise sokak çocuklarıyla ilgili... Bu çocukların bu şekilde mutlu olmaları bizim önceliğimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tüm gün keyifli vakit geçiren çocukların sevinci Büyükşehir Belediyesi’nin sürpriz hediyeleriyle ikiye katlandı.

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