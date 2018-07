Bülent Ertekin

Şu fetöcüler yok mu " Yatacak yerleri yok" denilir ya, gerçektende öyle. Vallahi takiyye, yalan, beddua, usulsüzlük tüm menfi işlerin adeta adresi gibiler. Amerika'da Başpiskoposun kapısında ki zincirsiz köpeğe ismini soruyorlar. İsmin ne? Adamın cevabına bakın. FETİH.

Soyadı?

Soyadı yok. İsterseniz onu da biz koyalım.

KAÇAK!!!

ŞAKLABAN!!!

ŞARLATAN!!!

YEREBATAN!!!

YÜZSÜZ!!!

ARSIZ!!!

HAYASIZ!!!

VS... vs... vs...

Neyse. Gene konuyu başka yerlere çekmeden asıl mevzumuza gelelim. 15 Temmuz HAİN ve neticesiz AYAKLANMANIN ardından bu kan emici sülükler bulundukları mevkilerden ya ebediyen alındı veya tutuklandılar veya görevlerinden kısmen uzaklaştırıldılar. Şimdi hepsinin ümidi;

BİRGÜN VAZİFEMİZE GERİ DÖNECEĞİZ.

İkincisi ve en önemlisi ise daha vahim olanı ise.

DEVLET, ZULM EDİYOR!!!

İşte burada şalterlerim atıyor. O zaman karşımda kim ise gereken cevabı gereği gibi alıyor.

Gene bir dost meclisinde fetöcülükten okulundan ve öğretmenlikten atılan birisi DEVLET BİZE ZULM EDİYOR deyince,

DEVLET mazluma zulm etmez, olsa olsa;

HAİNLERE!!!

TERÖRİSTLERE!!!

ÜLKENİN GELECEĞİNE!!!

VATANIN BEKASINA!!!

İNSANLARIN HUZUR VE SÜKUNUNA!!!

dinamit koyan, yok edip yerine başka rejimler yâda ülkeyi dış güçlerin kucağına atan veya atmak isteyen bu fıil ve söylemlerde bulunan HAŞHAŞİ KILIKLI, HASAN SABBAHLARA ZULM eder. O zaman da yapılanın adı ZULM olmaz, olsa olsa ADALET TECELLİ ETMİŞ olur." dedim.

Yaptıklarınıza kısaca bir bakalım.

ZULMÜ KİM YAPMIŞ?

ZALİM KİM? O zaman KARAR VERELİM Mİ?

..........



Her biri birer anne olan 15 Temmuz’un yiğit kadınları, arkasında gözü yaşlı 14 öksüz bıraktı. Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda 24 yaşındaki komiser yardımcısı Gülşah Güler de şehit düşenlerden bir tanesi. Güler’in tabutuna hiç giyemediği gelinliğin duvağı örtülür.



ZEYNEP SAĞIR, iki oğlu olan, otuz sekiz yaşında bir Özel Harekât komiseriydi. Eğitimci olarak 1 Temmuz’da Ankara’ya gelmişti. FETÖ darbe girişimi sırasında Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda oda tıpkı Güldal Güler gibi şehit düştü.



Bu gencecik evlenme hayalleri ile şehit edilen evladlarımızı , anne ve babasının hayallerini, ümitlerini yıkan, çocukları yetim, erkekleri eşsiz, anne ve babaları evlatsız bırakan ZALİM DEĞİL Mİ?



AYŞE AYKAÇ, dört çocuk annesiydi. Telefonuna gelen mesaj üzerine sokağa çıkan Aykaç, Kısıklı’ya gider. O gece eşinin arkasında durmasına rağmen kurşunların isabet ettiği Ayşe Aykaç, üç evladının mürüvvetini göremeden darbeciler tarafından şehit edilir. Söyleyin şimdi,

KİM ZALİM?

KİM KİME ZULM ETMİŞ OLDU?



Özel bir şirkette çaycılık yapan Yıldız Gürsoy, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere karşı koymak için evden çıkarken, “Anne hakkını helal et. Ben ya gelirim, ya gelmem” demişti. Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin bombalarından sıçrayan şarapnellerle yaralanan Gürsoy, bir hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olur.

Söyleyin şimdi

KİM ZALİM,

KİM KİME ZULM ETMİŞ OLDU?



Şehit olan polislerden biri de 31 yaşındaki Demet Sezen’di. Çağrılmayı beklemeden göreve giden Sezen, meslektaşı ve eşi Hakan Sezen’e 3 yaşındaki oğlunu emanet etmişti. Başkanlığa atılan ikinci bombada şehit düşer.

Söyleyin şimdi,

KİM ZALİM,

KİM KİME ZULM ETMİŞ OLDU?



ÇENGELKÖY...

ÇENGELKÖY KARAKOLU...

Darbe gecesi askerin bütün uyarısına rağmen Çengelköy esnafı dükkanlarını kapatıp eve gitmez. Çengelköy Karakolu'nu korumak için etten bir duvar örülür ve unutulmaz bir destan yazılır. 22 masum insanın şehit edildiği bu semtte, nerede bir bardak çay içseniz, hangi dükkana uğrasanız sizi o gecenin gazilerinden biri karşılıyor gibi.

Gece dükkanı geç kapattığı için saatlerce dayak yiyen çaycı Kenan mı ZALİM yoksa onu acımasızca dövenler mi?



Evine giderken başından vurulan garson Recep mi ZALİM? yoksa acımasızca başından vuran HAİNLER Mİ ZALİM?



Ya yaralıları taşırken elinden vurulan kurufasulyeci Kadir,



Çalıştığı Seval Pastanesi'nin kepenklerini indirdikten sonra sokağa direnmeye çıkan ve seken kurşunla belinden yaralanan Şuayip mi ZALİM?

yoksa,

VİCDANDAN YOKSUN,

ALLAH'TAN KORKMAYAN,

KARANLIK RUHLU,

KARANLIK YÜZLÜ ZALİMLER Mİ?



Ne sizin,

nede sizi KURŞUN ASKER olarak meydanlara süren sözde HOCANIZIN sözlerinin hiç mi hiç önemi yok.

Yaptıklarınızı biliyoruz.

Diyoruz ki,



ASIL ZALİM, SİZ SİNİZ!!!



ve bu necip millet sizi ve sizin gibi düşünen, konuşan hiç birinizi

AF ETMEYECEK.



Ne mutlu ki o

ZALİMLER İÇİN CEHENNEM VAR.



ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!!!



Selâm ve dua ile.