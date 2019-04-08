Asım Balcı’dan Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a

hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mevkidaşı Altındağ Belediye Başkanı Asım

Balcı’yı makamında ağırladı. Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Asım Balcı,

yüksek bir oy oranıyla belediye başkanı seçilen Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsun deyip başarılar

diledi.

Pursaklar Belediyesi Başkanlık Makamında misafirlerini ağırlayan Başkan Ayhan

Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Kendilerini Pursaklar’da ağırlamaktan

mutluluk duyduğum Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Karşılıklı istişarelerde bulunan başkanlar ziyaretin ardından Mamak’a giderek Mamak

Belediye Başkanı Murat Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mamak Belediye Başkanı

Murat Köse de mevkidaşlarını makamında ağırlayarak “İlk günden beri bu şehir üzerindeki

hayallerimizi paylaştığımız iki dava arkadaşım bugün ziyaretimize gelerek hayırlı olsun dedi.

Dostum, kardeşim Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ağabeyim Pursaklar Belediye

Başkanı Ayhan Yılmaz ziyaretleriyle bizleri onurlandırdı” diyerek duygularını ifade etti.