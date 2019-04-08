Asım Balcı’dan Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ahayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Asım Balcı’dan Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mevkidaşı Altındağ Belediye Başkanı Asım
Balcı’yı makamında ağırladı. Başkan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Asım Balcı,
yüksek bir oy oranıyla belediye başkanı seçilen Ayhan Yılmaz’a hayırlı olsun deyip başarılar
diledi.
Pursaklar Belediyesi Başkanlık Makamında misafirlerini ağırlayan Başkan Ayhan
Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Kendilerini Pursaklar’da ağırlamaktan
mutluluk duyduğum Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Karşılıklı istişarelerde bulunan başkanlar ziyaretin ardından Mamak’a giderek Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse de mevkidaşlarını makamında ağırlayarak “İlk günden beri bu şehir üzerindeki
hayallerimizi paylaştığımız iki dava arkadaşım bugün ziyaretimize gelerek hayırlı olsun dedi.
Dostum, kardeşim Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve ağabeyim Pursaklar Belediye
Başkanı Ayhan Yılmaz ziyaretleriyle bizleri onurlandırdı” diyerek duygularını ifade etti.
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