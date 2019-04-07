Aşırı terlemenin nedenleri - Sağlık Haberleri

Aşırı terlemenin nedenleri birçok farklı sebeple meydana gelebilmektedir. Terleme, vücudun verdiği doğal bir reaksiyondur. Ancak olması gerekenden daha çok terleme özellikle altta yatan başka sebeplerin de habercisi olabilmektedir.

Hava sıcakken ya da yorulmuşken terleme, oldukça doğaldır. Ancak bazı durumlarda aşırı terleme söz konusu ise mutlaka bir uzmana başvurmak ve bu durumun altında yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir.

Aşırı terleme durumunda kişilerin ellerinden ter damlayacak kadar sıvı akışı olmaktadır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekmektedir. Aşırı terlemenin tıbbi literatürdeki karşılığı ise hiperhidroz olmaktadır.

Aşırı Terleme Nedenleri Nelerdir?

Aşırı terleme sebepleri birçok farklı hastalık ve sağlık sorunu kaynaklı olabilmektedir. Aşırı terleme iki farklı sebepten meydana gelebilir. Bunlar ise:

Aşırı terleme; herhangi bir neden olmadan ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda meydana gelmektedir.

Aşırı terlemenin bir diğer formu ise vücudun her tarafının terlemesidir. Terleme bu durumda daha geniş bir alana yayılmıştır.

Şayet aşırı terlemenin altında herhangi bir tıbbi sebep yoksa, bu durum birincil hiperhidroz olarak isimlendirilir. Bu terleme durumunda ter bezlerinin tetklenmesinden sorumlu olan sinirlerin aktif olarak çalışması gelmektedir.

Aşırı Terleme Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aşırı terleme tedavisi altta yatan sebeplere göre belirlenmektedir. Aşırı terlemenin altında yatan sebepler ise:

Diyabetik hipoglisemi

Endokardit

Ateş

Yaygın anksiyete bozukluğu

Kalp krizi

İnme

Parkinson hastalığı

Gebelik

Romatoid artrit

HIV / AIDS

Hiperhidroz

Hipertiroidi (aşırı aktif tiroid)

Lösemi ve lenfoma gibi kanserler

Sıtma

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Menopoz

Non-Hodgkin lenfoma

Şişmanlık

Stres

Tüberküloz

Sigara bağımlılığı

Alkolizm

Aşırı terleme sorunlarında öncelikli olarak tedavinin belirlenmesi için altta yatan sebeplerin analiz edilmesi gerekmektedir. Sebeplerin analiz edilmesinden sonra sorun için en uygun tedavi yöntemine doktor tarafından karar verilecektir.

Aşırı terlemenin nedenleri tespit edildikten sonra tedavi kolayca yapılabilir. Şayet herhangi bir sebep yoksa akupunktur gibi yöntemler denenebilir.