Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Soru ve Cevapları

ANKARA Anadolu Ajansı - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ÖSYM, Ulusal Korunma Üniversitesi Askeri Talebe Aday Tanımlama İmtihanı 2019-MSÜ Temel Soru Kitapçığı Ve Cevap Anahtarı Yayımlandı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, dün uygulanan 2019-MSÜ'nün esas sual broşürü, imtihana müracaat eten adayların imtihan suallerini araştırabilmesi için ÖSYM'nin Aday Harekâtları Sistemi üzerinden ulaşıma açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.

