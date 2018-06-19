BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLEYECEĞİZ!

AK Parti Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahraman askerlerimiz sınırlarımız ötesinde destan yazıyor. Münbiç’te Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu mitingine katıldı. 19 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kahraman askerlerimizin sınırların ötesinde destan yazdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 4 bin kilometrekarenin üzerinde bir alanı güvenli hâle getirdiklerini hatırlattı.

“BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TAMAMEN TEMİZLEYECEĞİZ”

Münbiç’te ABD ile varılan anlaşmayı adım adım hayata geçirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün unsurlarının, Türkiye’nin Münbiç sınırında bulundukları yerleri terk ettiğini, Türk askerinin Münbiç şehri etrafında devriye gezmeye başladığını açıkladı.

Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceklerini ve millete verdikleri bir sözü daha tutmuş olacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisi genel başkanının “Afrin’de, Cerablus’ta ne işiniz var?” dediğini, söz konusu partinin cumhurbaşkanı adayının ise “Irak’a giremeyecekler göreceksiniz” sözlerini hatırlatarak, “Biz izni halkımızdan alırız, sen daha bizi tanıyamadın. Biz Hakk’a ve halka teslim olduk, bu yola böyle çıktık” diye konuştu.

“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLET”

Suriye’de Türkiye’nin güvenli hâle getirdiği bölgeler büyüdükçe Suriyelilerin geri dönüşünün de hızlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda PYD-YPG terör örgütünün Münbiç’i terk etmesini, Türkiye’nin diplomasi yoluyla gerçekleştirdiğine dikkat çekti ve geçen 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin nasıl bir ülke, nasıl bir devlet olduğunu Afrin Zeytin Dalı Harekâtıyla gösterdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak ana muhalefet partisi genel başkanının ve cumhurbaşkanı adayının bu konuları anlamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin ise tecrübeleri ve bugüne kadar ortaya koydukları tavırlarla kendilerini ispatladıklarını kaydederek, “Biz bu kararlılıkla yola devam ediyoruz. Türkiye güçlü bir devlet, Türkiye büyük bir devlet, ama büyük devletler küçük düşünmez, onlar büyük düşünür” ifadelerini kullandı.

ORDU’YA YAPILAN YATIRIMLAR

Son 16 yılda Ordu’ya 20,4 milyar liralık yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bin 438 yeni dersliğin yapıldığını, ihtiyaç sahibi öğrencilere 70 milyon liralık eğitim bursu verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; üniversitenin, 4 bin yatak kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarının, 9 tanesi hastane toplam 38 adet sağlık tesisinin, ihtiyaç sahiplerine 2 milyar tutarındaki sosyal yardımın ve 4 bin 500 konutun da bu yatırımların arasında olduğunu aktardı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı’nı kendilerinin kazandırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım, tarım, sulama, sağlık ve diğer alanlarda şehre yapılan yatırım ve hizmetlerden örnekler verdi.

20 bin seyirci kapasiteli stadyumun yapımının bu yıl içinde biteceğini, eski stadyumun yerini millet bahçesine dönüştüreceklerini, inşaları devam eden Ulubey ve Akkuş devlet hastanelerinin en yakın zamanda hizmete gireceğini, açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre yapılacak 900 yataklı şehir hastanesinin ihale sürecinde olduğunu söyledi.

“FINDIK ÜRETİCİMİZİN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Fındık üreticilerinin her meselesinin kendileri için önemli olduğunu, Tarım Bakanlığı başta olmak üzere bu konuyla ilgili tüm kurumların fındık üretiminin daha sağlıklı hâle getirilmesi konusunda ciddi hazırlık içinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın, onlar sadece konuşur, biz ise ne söylediysek yaparız. Buradan şimdi ifade ediyorum; fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 milyar lirayı aşkın destek sağladık” şeklinde konuştu.

Açıkladıkları kimi projeler ile ilgili ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayının sözlerine değinerek, “Türkiye cari açığını kapatır, ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum, burada sıkıntı var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu partinin cumhurbaşkanı adayının, yalan ve iftira konusunda genel başkanıyla adeta yarıştığını söyledi.

“ŞİMDİ BAŞIMIZA ÖZGÜRLÜKÇÜ KESİLDİKLERİNE BAKMAYIN, BUNLARIN HEPSİ NUMARA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu: “Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsa da yalan ve iftira yarışında oldukça hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye şöyle bir konuşmalarına bakayım diyorum, onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye’nin cumhurbaşkanı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor.”

Başbakanlığı döneminde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte üniversitelerde başörtüsü serbestisi ile ilgili TBMM’de adım attıklarında ana muhalefet partisinin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürüp yasayı iptal ettirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayının, bere takan bir TRT kameramanı için bile Meclis’te soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın, bunların hepsi numara. Bunların geçmişi işte böyle lekelidir. Her şeyi öylesine çarpıtıyor, öylesine başka yerlere çekiyorlar ki inanın biz bile şaşırıp kalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLERE SANDIK BAŞINA GİTME ÇAĞRISI

Konuşmasında yurt dışındaki vatandaşlara da seslenerek, “Sizler dışarıdan Türkiye’deki değişimi çok daha iyi görebilme imkânına sahipsiniz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ekledi: “CHP’sinden HDP’sine, PKK’sına, FETÖ’suna kadar herkesi bağrına basıp da AK Parti’ye engel üstüne engel çıkartanların bunu niye yaptıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Arkanızda güçlü bir Türkiye olmasıyla zayıf bir Türkiye olması arasındaki farkı kimse sizin kadar iyi değerlendiremez. Bunun için yurt dışındaki vatandaşlarıma ellerini vicdanlarına koyup 16 yıl öncesinin Türkiye’siyle bugünün Türkiye’sine bakarak kararlarını vermeleri ve mutlaka sandık başına gitmeleri çağrısında bulunuyorum. Bölücülerle el ele verenlere karşı ülkesinin ve milletinin yanında olan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmasının sonunda “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” vurgusunda bulunarak, “Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz üretmek isteyenlere cevaplarının bu olacağını, milletin birbirine düşürülemeyeceğini kaydetti.