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ASKİ 23 Nisan için “Su İçin Doğal Çözümler” konulu hikaye, masal ve senaryo yarışması düzenleniyor

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ASKİ 23 Nisan için “Su İçin Doğal Çözümler” konulu hikaye, masal ve senaryo yarışması düzenleniyor
ASKİ, “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI” NEDENİYLE HİKAYE, MASAL VE SENARYO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Ankara Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ASKİ), “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında “Su İçin Doğal Çözümler” konulu hikaye, masal ve senaryo yarışması düzenleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanata ve sanatçıya yönelik desteğini sürdürürken, ASKİ de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 4., 5., 6., ve 7. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor.

 

SU BİLİNCİ

Ankara Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, suyun önemini genç nesillere benimseterek, su tüketimi ve tasarrufu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bilinçli tüketiciler yetişmesi için düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 16 Nisan.

Yarışmaya katılacak çocukların eserlerini elden, posta ya da kargo yoluyla ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı İşletme Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

 

ÖDÜL TÖRENİ 23 NİSAN’DA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlenecek ödül töreninde yarışmada birinci olan eser sahibine 5 bin TL, ikinci olan eser sahibine 4 bin TL, üçüncü olan eser sahibine de 3 bin 500 TL ile ödül verilecek.

İlk üçe girenlerin dışında dereceye giren diğer eser sahiplerine mansiyon plaketinin verileceği yarışmayla ilgili şartname ve ayrıntılı bilgiye öğrenciler, www.aski.gov.tr/suvarsahayatvar adresinden ulaşabilir.

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