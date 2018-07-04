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ASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği yapacak

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ASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği yapacak
ASKİ GENEL MÜDÜRÜ PROF.DR. CUMALİ KINACI, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİRLİKTE BAŞLATTIKLARI İSTİŞARE TOPLANTILARIYLA BAŞKENT’TE HAYATA GEÇİRİLECEK ORTAK PROJELERE İMZA ATACAKLARINI SÖYLEDİ.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Başkent’te ortak projelere imza atacak.

Her iki kurum arasında istişare toplantıları başlarken, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla kurumlar arası işbirliğini artıracaklarını söyledi.

BAŞKENT İÇİN ORTAK PROJELER

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında ortak projeleri hayata geçireceklerini belirten Kınacı, işbirliği ile Ankara’nın su kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Sağlıklı ve temiz su temini başta olmak üzere su kaynaklarının yönetimi ve daha etkin kullanılmasına yönelik ortak projeler üreteceklerini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen “Gerede Suyu Projesi” için iki kurumun da yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkati çekti.

YERALTI SULARI KORUNACAK

Ankara Çayı ve Yeraltı Suları Koruma Planları ile ilgili ortak çalışma yaptıklarını da ifade eden Kınacı, şöyle konuştu:

“İl Özel İdaresi tarafından kurumumuza devredilen sulama göletleri ve tarımsal sulama alanları ile ilgili neler yapabiliriz tüm bunlar masada görüşülüyor. Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun tarımsal sulamada kullanılmasına ilişkin esasları da belirlemeye çalışıyoruz. DSİ ile istişare toplantılarımızı sürdüreceğiz. Ankara’nın bugün ve gelecekteki su kaynaklarının verimli ve etkin şekilde kullanılması için hazırlıklarımızı hiç geciktirmeden şimdiden yapmamız gerekiyor.”

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