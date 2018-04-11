ASKİ GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. CUMALİ KINACI, ELMADAĞ İLÇESİNDEKİ MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ

İLÇELERİN VE MAHALLELERİN İÇME SUYU DEPOSU, ATIK SU HATTI EKSİKLİKLERİ MASAYA YATIRILDI

ASKİ Genel Müdürlüğü , Elmadağ Kaymakamlığı ve Elmadağ Belediye Başkanlığı ortaklığında ilçede bulunan muhtarlarla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Elmadağ İlçesindeki tüm mahallelerinin atık su hattı ve içme suyu depolarına ilişkin sorunlarının ele alındığı değerlendirme toplantısına; ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de katıldı.

SU KONUSUNDA TÜM EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Su ve alt yapı sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda muhtarlarla istişarelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Elmadağlı muhtarların taleplerini dinledi.

“‘Biz suyu yönetirken tek başımıza karar almak yerine sizler ile birlikte ortak karar almanın daha doğru olacağını düşünüyoruz’ diyen Kınacı, eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

BAŞKENTLİ TÜM MUHTARLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Toplantı sonrasında Elmadağ Kargalı Barajı ve su depolarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Kınacı, sırayla diğer ilçelerin muhtarlarıyla da bir araya geleceklerini ve ilçelerin su alt yapısı konusunda taleplerini dikkate alarak, çözüm yolları üreteceklerini vurguladı.