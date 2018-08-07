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ASKİ Spor Kulübü yıldız haltercileri, “2018 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası”nda elde ettikleri başarılarla ülkemizin gururu oldular

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ASKİ Spor Kulübü yıldız haltercileri, “2018 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası”nda elde ettikleri başarılarla ülkemizin gururu oldular
ASKİ SPORLU MUHAMMED FURKAN ÖZBEK AVRUPA ŞAMPİYONU OLURKEN, CANER TOPTAŞ VE SAMED COŞKUN AVRUPA İKİNCİSİ, CEBRAİL ACAR DA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU. KOPARMADA İSE HAKAN ŞÜKRÜ KURNAZ DA 106 KİLODA AVRUPA İKİNCİLİĞİNİ KAZANDI.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Halter Şampiyonası’na, Türkiye dahil 22 ülkeden 331 sporcu katıldı. Türk Halter Milli Takımı’nı ise 16 erkek ve 16 bayan olmak üzere toplam da 32 sporcu temsil etti.

 

ŞAMPİYONA’YA ASKİ’Lİ SPORCULAR DAMGASINI VURDU  

"2018 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası"nda 69 kiloda yarışan ASKİ Sporlu Muhammed Furkan Özbek, Gürcü sporcu Archil Malakmadze’yi geride bırakarak, koparmada 136 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Silkmede ise Gürcü sporcuya 8 kilo fark atarak 163 kg ile altın madalya kazanan Özbek, toplamda 299 kiloluk derecesiyle 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. ASKİ Sporlu Özbek, tüm sıkletlerin Avrupa’da en iyi haltercisi ünvanını da aldı.

Şampiyonada yarışan diğer ASKİ Sporlu haltercilerden 62 kiloda Caner Toptaş ve 85 kiloda İsmet Samed Coşkun ise Avrupa ikincisi, 94 kiloda Cebrail Acar Avrupa üçüncüsü ve 106 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz koparmada Avrupa ikincisi oldu.

 

51 MADALYANIN 11'İ ASKİ SPORLU MİLLİLERİN

Türkiye’nin takım olarak, 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi olarak yurda döndüler. Madalya rekoru kıran sporcular içinde ASKİ Sporlu Milliler de 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Türkiye’ye milli gurur yaşattılar. 

 

HALTERCİ KIZLARIMIZDAN ÜSTÜN BAŞARI

Müsabakalar sonrasında, Bayanlar kategorisinde; 17 yaş altı (U17) halterci kızlarımız 558 puanla birinci olurken, 534 puanla Gürcistan ikinci, 511 puanla İtalya da üçüncü oldu. 15 yaş altında (U15) yarışan kızlarımız ise 554 puanla birinci olurken, 468 puanla İtalya ikinci, Azerbaycan da 409 puanla üçüncülük ödülü aldı.

Erkekler kategorisinde turnuvayı 17 yaş altındaki Erkekler takımı 343 puanla üçüncü olarak bitirirken, 15 yaş altı Erkek takımımız ise 550 puanla ikinci olarak ipi göğüsledi.       

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