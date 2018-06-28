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ASKİ'den rögar kapağı hırsızlarına suç üstü

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ASKİ'den rögar kapağı hırsızlarına suç üstü
ASKİ, Başkent’in cadde ve sokaklarında bulunan rögar kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını çalarak, hurda niyetine satan hırsızları sıkı takibe aldı.

Hırsızlık olaylarını kameralar aracılığıyla tespit ederek, şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, son dönemde etkin mücadele örneği sergiliyor.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ tarafından alınan tüm önlemlere karşın her yıl binlerce kanalizasyon baca kapaklarının (rögar) ve yağmur suyu ızgaralarının çalınarak satıldığını söyledi.

Kanalizasyon baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarının yerlerinden çıkarılmasıyla ASKİ’nin maddi kayba uğradığını da vurgulayan Kınacı, geçtiğimiz günlerde bu hırsızlık olayına karışan bir kişinin yargılandığı davada 2 yılı aşan hapis cezası aldığını belirterek, bu tür hırsızlıkların kamu malı hırsızlığına girdiğini ve ağır cezai yaptırımları olduğunu hatırlattı. 

KINACI VATANDAŞLARI UYARDI

Çalınan baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarından sonra boş kalan derin çukurlara insanların düşerek yaralandığını hatta ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığını belirten Kınacı, bu çukurlara düşen araçlarda da ciddi hasarlar oluştuğuna dikkat çekti.

Suçüstü yakalanan hırsızlar hakkında hukuki işlemin başlatıldığını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, vatandaşlara da hırsızlık olaylarını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu:

“Herkesin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu hırsızların yakalanmaları için gördüğünüz her yerde Emniyet güçlerine, Zabıta’ya ve ALO 153 hattına bildirmenizin bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmayın.”

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