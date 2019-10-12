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Çekicinin üzerinde modifiye araç ile yaklaşık 3 kilometrelik konvoya giren gelin ile damat daha sonra düğün salonuna geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cihan Turan, hayatını birleştirdiği Suna Turan’a evleneceği gün aşkını herkese duyuracağına dair söz verdiğini ve gelin arabası yaptığı modifiye aracı çekiciye yüklediğini söyledi.



Aşkını duyurmak için değişik bir şey yapmak istediğini ve aklına bu fikrin geldiğini dile getiren Turan amacına ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.