Aslı Tandoğan Kimdir?

Türk televizyonlarının sevilen yüzü Aslı Tandoğan kimdir? Güzel oyuncu kaç yaşında ve nerede doğmuştur? İşte Behzat Ç ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinin sevilen oyuncusu Aslı Tandoğan hakkında en çok merak edilen soruların cevapları…

Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği Ankara’da geçen Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümü’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarından beri tiyatro ve dizi oyunculuğuyla ilgilenen Tandoğan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2002 yılında “Gülüm” adlı dizide başladı. Ancak başarılı oyuncu Aslı Tandoğan’ın yıldızının parladığı televizyon yapımı 2005 yılında seyirciyle buluşan “Aşka Sürgün” dizisiydi.

Bu dizide “Dilan Şahvar” karakterini başarıyla canlandırmasının ardından yıldızı parlayan güzel oyuncunun beyaz perdede gösterime giren “Kabadayı” filminde rol almışlığı da vardır. 2007 yılında vizyona giren bu filmde başrolü ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşmıştır.

Daha sonra dizi setlerine geri dönen Aslı Tandoğan, Dudaktan Kalbe adlı dizide Kınalı Yapıncak Lamia rolünü başarıyla icra etti. Star TV’nin büyük hayran kitlesine sahip eski dizisi Behzat Ç’de de rol alan başarılı oyuncu daha sonra Fox’da yayınlanan “Zehirli Sarmaşık” dizisinde başrol oynamıştır.