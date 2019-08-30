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AŞTİ'de "Güvenli Terminal" uygulaması
Gündem
30.08.2019, 08:58
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#ankara
#ekonomi
#siyaset
#Ajda Pekkan
#Lillein Yusuf Yazıcı için teklifi 15 milyon Euro
#Haşdi Şabi
#Duba Limanı
#tehdit
#Erhan Yaman
#belediye
#Tortum
#İbb
#Süperstar
#kurban bayraı
#ABD istihbaratı
#swift
#akbank
#Teknik Direktör Aykut Kocaman
#MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak
#Kır Düğünü
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