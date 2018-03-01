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AŞTİ’DE 24 SAAT ESASINA DAYALI GÜVENLİK DENETİMLERİ ÇOK SAYIDA YASADIŞI FAALİYETİ ÖNLEDİ

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AŞTİ’DE 24 SAAT ESASINA DAYALI GÜVENLİK DENETİMLERİ ÇOK SAYIDA YASADIŞI FAALİYETİ ÖNLEDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde hizmet veren Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesi, üst düzey güvenlik önlemleriyle, kaçakçılara göz açtırmıyor.

AŞTİ’de yapılan denetimlerde, Başkent’te piyasaya sürülmeye çalışılan kaçak içki, sigara ve kozmetik malzemeler ele geçirildi.

Güvenlik personelleri, x-ray cihazları, hareketli ve sabit kameralarıyla güvenliğin en üst seviyede tutulduğu AŞTİ’de, farklı kapı ve saatlerde gerçekleştirilen kontrollerde yasadışı yollarla piyasaya sürülmek istenen çok sayıda kaçak ürün ve malzemeye el konuldu.

 

SİLAHTAN ÇOCUK KAÇIRMAYA

Günlük ortalama 120 bin ziyaretçinin uğrak yeri olan AŞTİ’de, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına güvenlik tedbirleri 200 güvenlik personeli, 188 sabit ve hareketli kamera ile emniyet ve zabıta personelinin desteğiyle 24 saat boyunca devam ediyor.

Bu kapsamda; Başkent’in şehre en önemli giriş kapısı sayılan AŞTİ’de, kaçakçılıkla da etkin mücadele ediliyor.

Alınan üst düzey önlemlerle başta ateşli ve kesici silahlar olmak üzere çocuk kaçırılma olaylarının da açıklığa kavuşturulduğu AŞTİ’de, 26 Şubat tarihinde ayrı kapı ve saatlerde yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak içki, sigara ve kozmetik ürünü ele geçirildi.

 

KAÇAK ÜRÜNLER BEBEK TULUMLARINDAN ÇIKTI

Irak uyruklu iki kişinin durumundan şüphelenen güvenlik ekiplerinin yaptıkları iki ayrı inceleme sonrasında karton kutulara saklanmış toplam 410 paket kaçak sigaraya el konulurken, başka bir uygulamada ise 40 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yine çok sayıda kaçak kozmetik ürüne de bu kontroller sırasında ekipler tarafından el konuldu.

Zanlılar, yakalanmamak için kaçak malzemeleri bebek tulumları içerisine gizlemelerine rağmen, güvenlik ekiplerinin dikkatinden kaçamadılar. Ele geçirilen kaçak ürün ve malzemeler tutanaklara geçirildikten sonra, yabancı uyruklu zanlılarla birlikte emniyet güçlerine teslim edildi.

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