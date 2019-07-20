Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'ndan 5 madalya

Spor 20.07.2019, 02:02
Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'ndan 5 madalya

Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası’nda 2’si altın 5 madalya kazandı.

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