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Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası'ndan 5 madalya
Spor
20.07.2019, 02:02
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Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası’nda 2’si altın 5 madalya kazandı.
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#migren
#Norm Ender nereli
#Gençlerbirliğinden sakatlık Haberi Geldi
#Ziraat Türkiye Kupası
#düzce
#sanat müziği
#günün önemli haberleri
#havalimanı
#50 yaralı