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Atatürk Devlet Hastanesi, 5. Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon oldu

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Nur Çelebi

Antalya 10.000 kişilik spor salonunda gerçekleştirilen 5. Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası'nda Antalya Atatürk Devlet Hastanesi (A)  ile Sağlık Müdürlüğü arasında oynanan Final maçında, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi (A) Sağlık Müdürlüğü'nü 3-1 yenerek 5. Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Kürşat Çavuşoğlu, Erol Dağlı ve Hasan Öztürk'ten  oluşan Antalya Atatürk Devlet Hastanesi (A) takımı birinciliği elde ederken, Sağlık Müdürlüğü ikinciliği ve Çevre Sağlığı takımı üçüncülüğü elde etti.  

Erkekler bireysel finalinde Kürşat Çavuşoğlu, Türker Kan'ı 3-0 yenerek üst üste 5. kez şampiyon oldu. Adem Kılıç ise üçüncülüğü elde etti. Bayanlar bireysel finalinde İhtibar Şahin, Güzide Zümrüt Gökkoca'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ayşe Uysal ise üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrasında dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

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