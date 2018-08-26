Ebru Oğuzhan Yeter

1922’den bugüne, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz, atalarımız, kutsal vatan ve milletimiz, milli benliğimiz için özlenen Dumlupınar yürüyüşü KOCATEPE'de yapılıyor.

“ATATÜRK VE DUMLUPINAR ZAFER YÜRÜYÜŞÜ” adıyla, sen-ben demeden BİZ olarak ilk defa “DUMLUPINAR BELEDİYESİ'' tarafından resmi olarak başlatıldı.

Her yıl bu zafer yürüyüşü için bütün gücünü ortaya koyan, Kocatepe adam, vatan sevdalısı, mücadele adamı Hasan Kemal Durgut kardeşime ve emek veren, destek olan herkese teşekkürler.

“VAROLUŞ DESTANIMIZ KURTULUŞ SAVAŞI”nı, Atatürk'ü, Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, Yiğit Askerlerimizi Yâd Etmek Anısına yapılan anlamlı ve vefalı bir davranış.

Bu yürüyüşte, “KURTULUŞ SAVAŞI YEMEĞİ” ikram edilirken, (Mercimek Çorbası, Üzüm Hoşafı, Ekmek) askerlerimizin o gün yaşadığı zorlukları, yokluğu, yoksulluğu bir nebze olsun hissetmek için orada yer alan gençlerimize ve tüm vatanseverlere selam olsun.

Resmi Törenler ve DUMLUPINAR ZAFER ANITI, ŞEHİT SANCAKTAR MEHMETÇİK ANITI ZİYARET VE TÖRENLERİNE yurdun dört bir yanından katılan vatanseverlerin el ele, omuz omuza katılmaları Türk milletinin gücünü, vatan sevgisini, birlik ve beraberliğini ortaya koyan özlemini duyduğumuz törenlerden biri.

“25 Ağustosu 26 Ağustosa bağlayan Gece Saat 01:00, KOCATEPE’de düzenlenen 14 'KM LİK ATATÜRK VE KOCATEPE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ” ile tamamlandı.

“KURTULUŞ SAVAŞI”nın cephe çarpışmalarının geçtiği, toprak, çakıllı ve bir kısmı da ormanlık alandan oluşan yürüyüş yolunda geçen, doğayla, aziz şehit ve gazilerimizle baş başa o ruhu hissettiren, tüm vatani duyguların doruğa çıktığı bir yol...

30 Ağustos Sabahı, Saat 07.00'de Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nden başlayacak olan yürüyüşün Büyük Aslıhanlar Şehitliği, Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Anıtı ve Atatürk Evi, ve Dumlupınar Kurtuluş Parkı'n dan devam edip Saat 11.00 Dumlupınar Şehitliği'n de sona erecektir.

"Yürüyüş ile kazanmayı düşündüğümüz amaç, yok olmaya yüz tutmuş milli bilincimizi tekrar ve sonsuz diriltmek, bu toprakları kanlarıyla sulayarak vatan yapan aziz şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamak, şuursuzca çiğneyip geçmemek ve aziz hatıralarına sahip çıkmaktır. Çocuklarımıza, 7'den 77'ye tüm yüce Türk milletine bu vatan nasıl kazanıldı onu göstermektir" diyen, Dumlupınar Belediye Başkanı'na teşekkürler.

Türk milleti Anadolu'nun tam bağımsızlık mücadelesinde hep birlikte mücadele etmiştir.

Bu mücadeleden zaferle çıkan Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de Ulus olma bilinciyle vatanının bağımsızlığı için bir aradadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 26 Ağustos 'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesini başlattı.

Yoklukla, zorlukla Büyük Taarruz’a komuta etmek için kararlılıkla yola çıktı.

Bu günü iyi anlamak için tarihimizi doğru okumak zorundayız.

Birlik olma, yeniden Türk Milleti olma zamanı.

Bunu Kocatepe'de yaşatan, Türk Milletine selam olsun.

Tam bağımsızlık için, vatanımızın bir karış toprağı için canlarını feda eden başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz.