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Atatürk ve Müzik başlıklı “2. TÜMFED Türk Müziği Konseri” Başkentli müzik severleri buluştu

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Atatürk ve Müzik başlıklı “2. TÜMFED Türk Müziği Konseri” Başkentli müzik severleri buluştu
Türk Musikisi Federasyonu’nun (TÜMFED) Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği Atatürk ve Müzik başlıklı “2. TÜMFED Türk Müziği Konseri” Başkentli müzik severleri buluşturdu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde; Handan Kavas’ın sunumu, Tahir Aydoğdu ve Kadir Şarman’ın yönetimindeki koro gece boyu kulakların pasını sildi.

Aydınlık yolumuz muasır medeniyetler yoludur

Tüm ekibi tebrik eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar “Maalesef ekonomik sıkıntıların, sosyal sıkıntıların, televizyon ekranlarında geleceğe umutla bakabileceğimiz haberlerin olmadığı bir gündemi yaşıyoruz. Türk Musikisi ile bir gece dahi olsa sizlere hoş vakit geçirtmek, bir yerel yönetimin görevidir. Bu gecede hep birlikte Türk Musikisinin tadını alacağız. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Biz, bunlarla büyüdük ve bugüne geldik. Kardeşliğimizi, bu ülkenin eşit yurttaşlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolla selamlıyorum. Bu yol, muasır medeniyetler yoludur. Bu yol, hukukun üstünlüğüne inanan, çağdaş insanların yoludur” dedi.

150 korist Atatürk ve müzik için söyledi

Gecede; 20 üye dernekten oluşan 150 kişilik koro,  Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar, Rumeli Türküleri, Aryalar, Halk Müziği Eserleri, Zeybekler ve Marşları ard arda yorumladı.

Alkışların hiç susmadığı konserde, Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibi de oyun havaları eşliğindeki gösterileriyle programa renk kattı.

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