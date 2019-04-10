Atiye Dizisinde Ölümlü Kaza! Dizi Setinde Çalışan Görevli Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan Atiye dizisinde yaşanan şok gelişme, magazin gündemine bomba gibi düştü. Netflix’in yeni dizisi Atiye çekimleri sırasında bir çalışan sette gerçekleşen korkunç kaza sonucu hayatını kaybetti.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve kendi sektöründe 1 numaranın sahibi olan, online dizi ve film izleme platformu Netflix, merakla beklenilen Atiye dizisinin çekimlerine başladı. Atiye dizisi Netflix platformunda yer alarak, bu mecrada Hakan: Muhafız’dan sonra yayınlanan 2. orijinal Türk dizisi olma başarısını gösterdi.

Ancak merakla beklenilen dizinin çekimlerine yeni başlandığı sırada gündeme gelen haberler dizinin bu başarısının önüne geçti. Geçtiğimiz günlerde Atiye dizisinin çekimlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayla ilgili alınan son bilgilere göre; sette boya işleriyle uğraşan Hasan Karatay adındaki emekçi gencin, iş güvenliğinin ihmal edilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastanede Son Nefesini Verdi

Atiye dizisinin setinde boya işleriyle uğraşan genç, sette geçirdiği akılalmaz kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Ancak Hasan Karatay isimli genç çalışan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve son nefesini verdi. Beyin ölümü gerçekleştiği bildirilen emekçinin, vefat haberinin ardından meslektaşlarından başsağlığı mesajları yağdı.

Hasan Karatay’ın Atiye dizisinin çekildiği sette, iş güvenliği şartlarının ihmal edilmesi sonucu hayatını kaybettiği söylentisi hızla yayıldı. Bu konuda Atiye dizisinin yapımcılarından ve Netflix yetililerinden bir açıklama beklenmesine rağmen henüz kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılmadı.

Oyuncular Sendikası Açıklama Yaptı

Merakla beklenilen Atiye dizisinin setinde gerçekleşen bu üzücü olayın ardından, Oyuncular Sendikası’ndan bir açıklama geldi. Set çalışanı Hasan Karatay’ın ağır ihmaller sonucu hayatını yitirdiğini ifade eden Oyuncular Sendikası yetkilileri, bu sürecin yargıya yansımasının ardından en yakın takipçisi olduklarını duyurdu.

Yapılan kamuoyu duyurusunda Oyuncu Sendikası; Hasan Karatay’ın 06.04.2019 tarihinde Atiye dizisinin setinde ağır ihmaller sonucu iş kazası geçirdiğini ve 09.04.2019 tarihinde hayatını kaybetmiş olmasını üzülerek öğrendiklerini ifade etti. Kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili kamuoyu açıklaması isteyen sendikalılar, sağlıklı ve risklere karşı önlemlerin alındığı işyerleri istediklerini bir kez daha vurguladı.