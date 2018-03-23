ATO Congresium Fuar Alanı’nda düzenlenen “Travel Expo Turizm Fuarı”nın gözdesi Altındağ Belediyesi oldu

Fuarda, Altınköy Açık Hava Müzesi’ni tanıtan Altındağ Belediyesi, büyük ilgi gördü. Altındağ Belediyesi’nin turizm yatırımlarının tanıtıldığı standda, Altınköy dışında Hamamönü, Hamamarkası, Ulucanlar Cezaevi müzesi hakkında da bilgiler verildi.

Altınköy ekmeğine büyük ilgi

Altındağ Belediyesi standında, Altınköy’ün kendi fırınında pişen doğal köy ekmeği ile köy kahvesinde pişirilen şerbet de ziyaretçiler tarafından rağbet gördü. Standda kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar da görücüye çıktı. Yemeni ustası Kamil Kuyukazan ve Topaççı Ekrem Demirbaş, gerçekleştirdikleri çalışmaları ziyaretçilerle paylaştı. Standa gelen ziyaretçilerin pek çoğu topaç çevirerek, renkli görüntülere sahne oldu.

Altındağ’ın Ankara’nın kalbi olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve son olarak Altınköy Açık Hava Müzesi ile Ankara turizmine değer katan projeler üretmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.