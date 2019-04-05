Avlu 37. Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Star TV ekranlarından seyirciyle buluşan reyting rekortmeni Avlu dizisinde yeni bölüm tarihi değiştirildi. Sevilen dizi Avlu, 4 Nisan 2019 Perşembe günü yayınlanması gerekirken Star TV’nin almış olduğu bir kararla yayın akışı listesinden çıkarıldı. Bunun üzerine dizinin hayranları Avlu dizisinin neden yayından kaldırıldığını merak etmeye başladı. Avlu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Avlu dizisi bu hafta neden yayınlanmıyor?

Avlu dizisinin hayranlarını şok eden bir gelişme yaşandı. Reyting rekortmeni dizi bu hafta yeni bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyecekti. Dizinin her hafta olduğu gibi bu hafta da 4 Nisan 2019 Perşembe günü Star TV ekranlarından hayranlarıyla buluşması gerekiyordu. Ancak Avlu hayranlarını şok eden bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümü Star TV tarafından 4 Nisan 2019 Perşembe günü yayın akışından çıkarıldı.

Avlu 37. bölümüm büyük bir heyecanla bekleyen dizinin hayranları bu gelişme sonrası neye uğradığını şaşırdı. Star TV’nin neden böyle bir karar aldığı ve dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Avlu Yeni Bölüm Yerine Ali Kundilli 2 Yayın Akışında Yer Aldı

Yeni bölümün dört gözle beklendiği bir sırada yayın akışından çıkarılan Avlu dizisi yerine, Ali Kundilli 2 filminin konulduğu görüldü. Etkileyici senaryosu ve sevilen oyuncularıyla Avlu dizisi bu hafta Star TV ekranlarından yayınlanmayacak. Sevilen dizinin 37. bölümü 11 Nisan 2019 Perşembe günü sevenleriyle buluşacağı açıklandı. Bu yüzden Avlu hayranları bu hafta yeni bölüm heyecanını yaşayamayacaklar.

Dizi Çekimleri Tatil Edildi İddiası

Büyük bir ilgiyle takip edilen Avlu dizisinin setine ara verildiği iddiası, dizinin hayranları tarafından sosyal medyada en sık dile getirilen konulardan biri oldu. Yayıncı kuruluş olan Star TV’den Avlu’nun yayın akışından çıkarılması hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sosyal medyada konuşulan iddialara göre dizi setine bu hafta 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sebebiyle ara verildiği söyleniyor.

Öte yandan dizinin yapımcı şirketi olan Limon Film’in diğer bir projesi olan Savaşçı dizisi oyuncuları tarafından maaşlarının ödenmemesi sebebiyle protesto edilip dizinin çekimlerini durdurmuşlardı. Avlu’nun da yeni bölümünün yayınlanmaması akıllara başka soru işaretleri getirdi.