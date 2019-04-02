Avlu Dizisinden Şok Ayrılık

Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’da oyuncu kadrosundan çıkarılacağı konuşulan isim, dizinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Limon Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği ve Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan dizi geçen hafta yayınlanmasının 1. yılını kutladı.

İlk olarak 29 Mart 2018 tarihinde yayınlanan bölümüyle yayın hayatına merhaba diyen dizi, o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Sevilen dizinin 3. sezonu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yeni Sezonda Projeye Veda Edecek

Başrollerinde Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray gibi Türk televizyonlarının aranan yüzlerinin bulunduğu Avlu dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezonu da merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda yapılacak olan değişiklik, dizinin hayranlarını şaşırttı.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Ushan Çakır ve Ertan Saban’ın ardından bu sefer de kadrodan ayrılacak isim konuşulmaya başlandı. Yönetmenliğini Şafak Bal ile Hülya Gezer’in beraber yürüttüğü dizide, yeni sezonda Nurhak Mine Söz’ün projeye veda edeceği iddia edildi. Avlu dizisinin hayranları tarafından beğenilerek takip edilen İpek karakterine hayat veren Nurhak Mine Söz’ün yeni sezondan dizinin kadrosunda bulunmayacak olması hayranlarını üzdü.

Tepkilerini sosyal medyada dile getiren dizinin izleyicileri, başarılı oyuncuyu yeni projeler ile tekrar ekranlarda görmek istediklerini bildirdiler.

Yeni Proje Teklifleri Alıyor

Dizinin yeni sezon kadrosunda yer almayacağı iddia edilen Nurhak Mine Söz’ün, dizide gösterdiği başarılı performans ile hayran kitlesine sahip olmasının ardından adı başka televizyon yapımlarıyla anılmaya başlandı. Genç oyuncunun şimdiden yeni dizi teklifleri aldığı öğrenildi.

Avlu’nun 3. Sezonu Belirsiz

Öte yandan sevilen dizinin yeni sezonda hangi mecradan yayınlanacağı hakkında belirsizlik de sürüyor. Bir süredir kulislerde konuşulan konu, Avlu’nun 3. sezonunun Netflix’te yayınlanacağı hakkındaydı. Limon Film yapımcısı Hayri Aslan’ın geçtiğimiz haftalarda Netflix’in yetkilileri ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Hayranları Yeni Sezonu İple Çekiyor

Yıllardır sessiz kalınan adaletsizliğe karşı çıkarak, adaleti kendi elleriyle yerine getiren ve bunun üzerine yolu ceza evine düşen bir kadının hikâyesinin anlatıldığı dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.