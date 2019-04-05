Avlu Dizisi Yayından Kaldırılıyor Mu? Avlu’nun Yeni Adresi Netflix Mi Oluyor?

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan dizinin merakla beklenilen 3. sezonunda Netflix iddiaları güçlenmeye başladı. Özellikle sosyal medyada dizinin hayranları tarafından sık sık dile getirilen Netflix iddiaları güncelliğini koruyor. Yeni sezonda Star TV ekranlarına veda etmesi beklenen dizi, böylelikle televizyon ekranlarından ayrılarak internet dizilerinin sevilen adresi Netflix’e taşınabilir.

Başrollerinde Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray’ın yer aldığı, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Avlu dizisinde yeni bir iddia gündemde. Özellikle sosyal medyada yoğun şekilde tartışılan bu iddiaya göre; Avlu dizisi yeni sezonda Star TV ekranlarına veda ederek Netflix’e geçecek. Bunun yanında Avlu’nun yeni sezonda devam edip edilmeyeceğinde de Netflix ile görüşmelere bağlı olduğu öne sürüldü.

Oyuncu Kadrosunda Değişiklikler Yaşanacak

Büyük bir ilgiyle takip edilen ve geniş kitleler tarafından izlenen Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’da sona mı gelindi? Yapımcılığını Limon Film şirketinin sürdürdüğü Avlu’da yeni sezon hakkında çıkarılan iddialar tartışma yarattı. Ünlü internet dizi sitesi Netflix ile görüşüldüğü iddiaları, dizinin hayranlarını da oldukça meraklandırdı.

Öte yandan, Ushan Çakır ve Ertan Saban gibi sevilen isimlerinin dizinin oyuncu kadrosuna katılmalarının ardından sevilen bir oyuncuyla da yolların ayrılacağı öne sürüldü. Severek izlenmeye devam eden Avlu dizisinde, Nursel Köse’nin canlandırdığı Kudret karakteri ve Nurhak Mine Söz’ün hayat verdiği İpek karakterinin dizinin senaryosundan çıkarılacağı ve bu oyuncular ile yolların ayrılacağı gündemdeki güncelliğini koruyor.

Avlu Bu Hafta Yayınlanmayacak Mı?

Yeni bölümü merakla beklenen Avlu dizisinde şok bir gelişme yaşandı. Bu hafta 4 Nisan Perşembe günü Star TV ekranlarında yer alması gereken dizi, son dakika kararıyla Star TV’nin yayın akışından çıkarıldı. Avlu dizisinin hayranlarını şoke eden bu gelişmenin ardından dizinin yayıncı kuruluşundan henüz bir açıklama gelmedi. 4 Nisan 2019 Perşembe günü yayınlanması beklenen dizinin yerine Star TV, Ali Kundulli 2 filminin yayınlanacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Avlu dizisinin hayranları yeni bölüm için 1 hafta bekledikten sonra 11 Nisan Perşembe günü yeni bölüme kavuşacaklar.