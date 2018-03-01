Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen "Avrasya Hizmet Ödülleri 2018" programında ödüle layık görülen tek belediye başkanı Mustafa Ak oldu.

Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ( Eko Avrasya ) tarafından düzenlenen 2018 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve STK ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun elinden Avrasya ekonomisine katkılarından dolayı hizmet ödülü alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu ödül töreninin ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyen, Türkiye'nin yurt dışında daha fazla görünür olmasını sağlayan çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE AVRASYA COĞRAFYASININ MERKEZİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın, sadece bugün değil, yüzyıllar boyunca dünyaya istikamet çizen en stratejik bölge olduğunu vurgulayan Özlü, "Türkiye Avrasya coğrafyasının merkezi. Ülkemiz, Balkanlar ve Kafkaslar’dan başlayarak, Orta Doğu’ya uzanan büyük coğrafyanın kültürel, siyasi ve ekonomik lideri ve lokomotifi olmak durumundadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat 'a değinerek, bunu yapanların milletin kara tarihinin kara sayfasında kara harflerle işlendiğini bildirdi. Topçu, 28 Şubat darbesini anımsatarak, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

“ŞEHİRLER ARASI DİPLOMASİYE KATKI SUNUYORUZ”

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve bu bağlamda kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüllerde Türkiye’den Avrasya Hizmet Ödülüne layık görülen tek belediye başkanı olan Mustafa Ak, ödülünü Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil’in elinden aldı. Başkan Ak, “Ödüller bizleri teşvik edip daha çok çalışmamız noktasında itici bir unsur oluyor. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneğine ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hikmet Eren’e teşekkür ediyorum. Bulunduğu stratejik konum gereği bölgenin kalbi konumundaki ülkemiz, bölge ülkelerle ilişkilerin güçlenmesi noktasında önemli sorumluluklar üstlenirken aynı zamanda dünya vizyonuna da güçlü katkılar sunuyor. Bizler de yerel yönetimler olarak ülkemizin bu misyonunu destekleme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyor ve bölge ülkeleriyle iş birliğimizin geliştirilip güçlenmesi hususuna özel önem veriyoruz. Keçiören Belediyesi olarak Moğalistan’ın Bayanulgi şehrinden Bosna’nın Gorajde şehrine KKTC’nin Güzelyurt Şehrinden Başkurdistan’ın Sovyetsiky’e kadar gönül coğrafyamızın içerisindeki birçok ülkede kardeş belediyelerimiz var. Bu ilişkiler ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlıyor, adeta şehirler arası diplomasiyi gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avrasya ülkeleri arasındaki ilişkilerini her alanda en üst düzeye çıkarma hedefinde olan dernek, 26 kişi, kurum ve kuruluşu ödüle layık gördü.​