Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’ndan Türkiye'ye iki bronz madalya

Milli takımda yer alan Çankaya Belediyesi sporcuları, Almanya’da düzenlenen Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda ülkemize iki bronz madalya kazandırdı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası sona erdi. 20-27 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) sporcuları da milli takımda yer aldı.

Zorlu geçen yarışlarda Çankaya GESK sporcuları önemli başarılara imza attı. Aslı Adalı 1500 metrede Avrupa 3.’sü olmayı başarırken, yine Çankaya Belediyesi sporcularından Hasan Hüseyin Kaçar ise 5000 metrede Avrupa 3.’sü oldu. Her iki sporcu da ülkemize kazandırdıkları bronz madalyalarla gurur oldu.