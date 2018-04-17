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Avrupa’da Gianluigi Buffon, Türkiye'de Volkan Demirel

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Svetlana Williams

Avrupa’nın 5 büyük ligi içinde kendi takımında en uzun süre forma giyen futbolcunun Gianluigi Buffon olduğu ortaya çıktı. Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, 40 yaşındaki tecrübeli eldivenin tam 17 sezon Juventus  forması giyerek bu alanda açık ara zirvede yer aldığı belirlendi. Kendi takımında en uzun süre forma giyen futbolcuların sıralandığı listeye göre, ikinci sırada Chievo’dan Sergio Pellissier 16,5 sezon ile yer alırken bu futbolcuyu Barcelona’dan Andrés Iniesta ve B.Dortmund takımından Roman Weidenfeller’in 16’şar sezonla takip ettiği tespit edildi. Takımlarında uzun süre forma giyen futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden Lionel Messi Barcelona formasını 14 sezon, Frank Ribery Bayern Münih  formasını 11 sezon, Nuri Şahin B. Dortmund formasını 10,5 sezon ve Cristiano Ronaldo da Real Madrid formasını 9 sezon giyerek istikrarlı bir görüntü çizdiler.

Türkiye’de zirvede Volkan Demirel var …

Süper Lige bakıldığında takımının formasını en fazla terleten futbolcuların başında Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in geldiği görüldü. Başarılı eldiven Fenerbahçe formasıyla tam 16 sezondur sahaya çıkarak bu alanda açık ara önde yer aldı. Volkan’ı Başakşehir’in orta saha oyuncusu Mahmut Taşdemir takip ederken Mahmut’un ilk önce İstanbul Büyükşehir Belediye ardından da Başakşehir olan takımının 12 sezondur formasını giydiği belirlendi. Listenin üçüncü sırasında Galatasaray’ın emektar sol beki Hakan Balta yer alırken her ne kadar şu sıralar forma şansı bulamasa da tecrübeli futbolcunun 11 sezon aralıksız Sarı Kırmızılı formayı giydiği tespit edildi. Trabzonspor kalesini koruyan Onur Recep Kıvrak’ın 10 yıl ve Beşiktaş alt yapısından yetişen Necip Uysal’ın da 9 yıldır takımları adına sahada mücadele ettikleri tespit edildi.

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Ayrıca Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Sabri Sarıoğlu’nun alt yapısından yetiştiği ve ilk defa 2003 yılında ligde giydiği sarı kırmızılı formayı tam 14 yıl taşıdığı saptandı. Tecrübeli sağ bekin Göztepe’ye transfer olarak renkler aynı kalsa da ligde bir başka takım adına mücadele ederek kariyerini sürdürdüğü belirlendi.

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