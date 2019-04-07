Avukatlardan Serhat Oğuz’a anlamlı ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz’a, ilçede görev yapan avukatlardan oluşan Kahramankazan Hukukçular Platformu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz, 5 Nisan Dünya Avukatlar gününde gerçekleştirilen ziyaretin kendisi için ayrıca bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Avukatlarımız önemli bir görev yürütüyor. Hepinizin gününü kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz’a, toplumun tüm kesimlerinden “hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor. İlçede görev yapan avukatlardan oluşan Kahramankazan Hukukçular Platformu üyeleri de bu kapsamda, Başkan Oğuz’u ziyaret etti. 5 Nisan Dünya Avkutlar Günü’nde gerçekleştirilen ziyarette, avukatlar, Başkan Oğuz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, tebriklerini iletti.

Önemli bir görev yapıyorsunuz

Başkan Oğuz da, avukatların, vatandaşların hak ve hukukunu araması noktasında önemli bir görev icra ettiklerini belirterek, “Önemli bir görev yürütüyorsunuz. Kahramanakazan Belediyesi olarak siz değerli avukatlarımıza elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu anlamlı günde yaptığınız ziyaret, benim için ayrıca bir mutluluk kaynağı. Hepinizin gününü kutluyorum, başarılar diliyorum” dedi.