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AYAŞ’TAN ÇUBUK’A, KIZILCAHAMAM’DAN NALLIHAN’A 13 FARKLI İLÇEDE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ DEVREYE GİRDİ

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AYAŞ’TAN ÇUBUK’A, KIZILCAHAMAM’DAN NALLIHAN’A 13 FARKLI İLÇEDE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ DEVREYE GİRDİ
ASKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu kalitesini artırmak için bu yılın başından itibaren 13 farklı ilçede, 45 yeni “Paket Su Arıtma Tesisi”ni devreye soktu.

ASKİ Genel Müdürü Prof.Dr. Cumali Kınacı, Başkent’in en ücra noktasındaki yerleşim yeri dahil her bir abonesine yeterli miktar ve kalitede su temini sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. ASKİ’nin bir yandan suyu yetersiz olan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarını geliştirmeye diğer yandan da kullanılan mevcut suyun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiğine dikkati çeken Kınacı, “Önceliğimiz içme suyunun kalitesini yeni arıtma tesisleri kurarak daha da iyileştirmek” dedi.

45’İ YENİ 102 PAKET ARITMA TESİSİ          

Bu yılın başından itibaren 7 aylık sürede mevcut 57 paket arıtma tesisine ek olarak 45 yeni Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi daha hizmete girdi.

Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Kalecik, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerinde köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 45 köy, Paket İçme Suyu Arıtma Tesisine kavuştu.

Yeni kurulan arıtma tesisleri ile özellikle kuyulardan temin edilen sularda görülen sertliğin ve diğer bazı kimyasal bileşenlerin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Kınacı,“Hizmete alınan 45’i yeni toplam 102 paket arıtma tesisiyle içme ve kullanma suyu kalitesinde iyileştirme sağladık” diye konuştu.

SAĞLIKLI SU

Ankara’nın bulunduğu coğrafi konum ve jeolojik formasyon sebebiyle topraklarında arsenik, bor, sülfat gibi çok sayıda kimyasalı barındırdığını ifade eden Kınacı, şu bilgileri paylaştı:

“Bölgesel olarak alternatifi bulunmayan su kaynaklarının kullanılması çoğu yerleşimler için zorunluluk arz etmektedir. Bu da doğal olarak arıtma tesisi yapılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yapımını gerçekleştirdiğimiz bölgesel arıtma tesisleriyle vatandaşlarımıza sağlıklı su temin ederek, güvenle tüketmelerini sağlıyoruz.Halk sağlığı açısından suyun kalitesinin anlık (online) olarak uzaktan takip ve kontrolünü gerçekleştiriyoruz.”

DÜNYA STANDARTLARINDA İÇME SUYU

Kınacı, Arıtma Tesislerinden çıkan suyun hem Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik değerlerinin hem de Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olduğunu vurguladı.

ASKİ Genel Müdürü Prof.Dr. Cumali Kınacı,  7gün 24 saat aralıksız olarak çalışan arıtma tesislerinin aynı zamanda büyük bir titizlikle izlenerek kontrol altında tutulduğunu belirterek, oluşabilecek herhangi bir olası olumsuzlukta ise   ekiplerin anında müdahale ederek, tedbir aldığını kaydetti.

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