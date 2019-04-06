Aydın Didim Sahil Güvenlikten Zamanında Müdahale

Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu sarihlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 43 kumpassız muhacir Sahil Güvenlik takımları tarafını tutuldu.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Didim Tekağaç sarihlerinde lastik bot içinde bir grup kumpassız muhacir bulunduğu ihbarının ardından bölgede devriye vazifeyi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı'na bağlı bot ihbarın yapıldığı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu belirtilen bölgeye vardığında lastik bot içinde çok rakamda kumpassız muhacir ile karşılaştı. Tek tek Sahil Güvenlik botuna alınan 31 Suriye, 9 Filistin ve 3 İran tebaalı kumpassız muhacir Sahil Güvenlik takımları tarafından Didim'deki bir marinaya getirildi.

Kumpassız muhacirlerden birisinin baygınlık geçirmesi üzerine Ambulans ile sağlık kurumuna sevk edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Denizinde fırtına ihtarı yapmasına karşın lastik bot ile denize açılan 43 kumpassız muhacirin kurtarılmasının ardından fırtına başlaması Sahil Güvenlik takımlarınca zamanında yapılan müdahale ile muhtemel bir trajedinin önüne geçildiği bilindi.

(Bekir Tosun/İHA)