Aydın'da Yaşlı pazarcı elleri ayakları bağlanıp boğularak öldürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yapan bir şahıs, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Hadise, İncirliova'nın İstiklal Semti 527 Cadde numara 7 adresinde bulunan müstakil konutta alana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova'da pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya'nın eşi Pakize Çetinkaya, dün geliniyle beraber İstanbul'da astsubay olarak misyon yapan oğlunun yanına gitti.

Bu zaman içerisinde konutta yalnız kalan abiyi Ali Çetinkaya'ya akşamları yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu, bu akşam yeniden yemek getirmek için geldiği konutun her tarafının darmadağın olduğunu görünce paniğe kapıldı. Seslenerek konutun içerisinde abisini arayan Gökoğlu, Ali Çetinkaya'yı elleri ve ayakları bağlanmış yerde hareketsiz bir biçimde uyurken buldu.

Evin her tarafının bölmüş ve ağabeyinin öldürülmüş olduğunu görünce asap krizi geçiren yeter Gökoğlu, eforlukla polisi ayarak dayanak istedi. Vaka yerine gelen polis ekipleri, elleri ve ayakları bağlanan Ali Çetinkaya'nın başına ütüyle vurulup, yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Sağlık Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dün en son saat 20.00 sıralarında telefon görüşmesi yaptığı tanımlanan Çetinkaya'nın katil veya katillerini arıyor.