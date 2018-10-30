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Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nda Ata’larını unutmadı

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Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nda Ata’larını unutmadı
Altındağlı minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nda Ata’larını unutmadı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Minik kalpler Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Gelecek emin ellerde…

Milli bayramların hiçbirini kaçırmayan ve bu özel günler için özverili bir şekilde hazırlanan Altındağlı minikler, Cumhuriyet Bayramı’nı yine unutmadı. Aydınlıkevler Kreşi’nden yaklaşık 70 öğrenci, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kabri başında ziyaret etti. Daha sonra Anıtkabir’i gezen çocuklar, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de gördü. Kreş öğrencilerine eşlik eden öğretmenler ise Milli Mücadele Dönemi hakkında çocuklara bilgi verdi.

Altındağlı minikler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kreşte devam etti. Kreşlerinde vatan ve Cumhuriyet konulu şiirler okuyup, Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyleyen öğrenciler, günün anlam ve önemini yansıtan bir de resim sergi hazırladı. Altındağlı minikler, Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirerek, kalplerindeki Cumhuriyet sevgisini herkese gösterdi.

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