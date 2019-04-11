Ayhan Sicimoğlu ve Burcu Esmersoy Söyleşide Bilkent Center'de Buluşacak

SİCİMOĞLU VE ESMERSOY SÖYLEŞİDE BULUŞACAK

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Burcu Esmersoy, bu yıl yenilenerek bünyesine birçok markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center’da düzenlenecek keyifli bir söyleşide bir araya gelecek. Esmersoy’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide sanat, moda ve dünyanın farklı milletlerinin kültürleri konuşulacak.

Bu yıl 20. yaşını kutlayan Bilkent Center, son dönemde televizyon ekranlarındaki gezi programlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan yazar, müzisyen, radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu ile güzel sunucu Burcu Esmersoy’u ağırlayacak.

13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de gerçekleşecek söyleşide ikili, özel hayatları ve kariyerleri hakkında bilinmeyenleri Ankaralı sevenleriyle paylaşacak. Sanat, modave hayat tecrübelerinin de konu alınacağı söyleşide Sicimoğlu ve Esmersoy sevenlerinin sorularını yanıtlayacak.

Yenilenen bölümleri ile ziyaretçilerine oldukça geniş bir yelpazede alışveriş yapma imkanı sunanve bu yıl 20. Yaşını kutlayan Bilkent Center’da ziyaretçiler Ayhan Sicimoğlu ve Burcu Esmersoy’un keyifli sohbetini izleme fırsatı bulacak.

Merak edilen sorulara samimi açıklamalarda bulunacak ünlü isimlere sohbet sırasında müzik grubu da eşlik ederek, izleyenler sevilen şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirecekler.