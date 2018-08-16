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Ayrancı Pazarı’nda kendi ürettiklerini satan kadınlar, bayram harçlıklarını çıkarttı

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Ayrancı Pazarı’nda kendi ürettiklerini satan kadınlar, bayram harçlıklarını çıkarttı
Kadınların el emeği ürünleri için pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde stant açan Çankaya Belediyesi, onları bayram öncesinde de unutmadı.

Kadınları el emeği ürünleri için pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde stant açan Çankaya Belediyesi, onları bayram öncesinde de unutmadı. Ayrancı Pazarı’nda kendi ürünlerini satan kadınlar, bayram harçlıklarını çıkarttı.

Çankaya Belediyesi stantlarında ürünlerini alıcıların beğenisine sunan kadınlar, bayramdan önce satış yapabilmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Satışlardan elde edilen tüm gelir bize kalıyor, stant için de herhangi bir ücret ödemiyoruz. Bu ek gelirle bayram alışverişimizi daha kolay yapabileceğiz. El emeği göz nuru çalışmalarımızın insanlar tarafından beğenilmesi ve alınması da ayrı bir haz” diye konuştu.

SIĞINMAEVİNE DE EK GELİR

Stantlarda Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nde kalanlar tarafından üretilen oya, takı, bebek giysileri, şapka gibi ürünler de yer aldı. Sığınma Evi ürünlerinden elde edilen gelir de, sığınma evinde kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için ek gelir olarak kullanılıyor. 

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