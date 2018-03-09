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​Ayyıldız Hanım Evinde kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor

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​Ayyıldız Hanım Evinde kadınlara sağlık eğitimleri devam ediyor
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde belediye ve ilçe sağlık müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Sağlık Okuryazarlığı’ seminerinden hanımlara doğru bilgiye erişimin yolları anlatıldı.

Ayyıldız Hanım Evinde sağlıklı okuryazarlık konusunda kadınlara bilgi veren uzmanlar, güvenli olmayan internet sitelerinde ya da WhatsApp gibi gruplarda yanlış bilgilerin yayılmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kirli bilginin önüne geçmek için mutlaka araştırma yapılması ve sağlıkla ilgili konularda doktorlara başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

Akılcı ilacın doğru zamanda doğru yöntemle en uygun maliyetle ilacı kullanmak olduğunu hatırlatan uzmanlar, ‘Gereksiz yere antibiyotik kullanmayın ve bu konuda ısrarcı olmayın’ uyarısında bulundu. Kanserlerin genel belirtileri hakkında da kadınları bilgilendiren doktorlar, “Geçmeyen öksürük, ses kalınlaşması, benlerin değişimi, cilt altı kitlelerinin oluşması, tuvalet alışkanlıklarındaki değişimler, kilo kaybı gibi durumlarda mutlaka doktora başvurun” şeklinde konuştu. Kanserlere karşı önlem alınması için sağlıklı beslenme ve obeziteye karşı dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan doktorlar, “Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durulmalı. KETEM merkezlerine gidip kanser taraması yaptırmalıyız” diye konuştu.

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