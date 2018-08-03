Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticiler ‘Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı’ Kocaeli ve İstanbul’da Yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Zeytinburnu Belediyeleri ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen, ‘Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticiler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı’, 22-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen sunum ve saha gezileri ile tamamlandı.

Programa, Azerbaycan Kadın Belediyeciler Birliği Başkanı ve Garaçuxur Belediyesi Başkan Yardımcısı Lyudmila Khalilova, Göranboy, Fahralı Belediye Başkanı Sevda Valiyeva, Terter, İrevanlı Belediye Başkanı Natella Ibrahimova, Mehdiabad (Abşeron) Belediyesi Başkan Yardımcısı Afet Aslanova, Ramana (Bakü) Belediye Başkanı İntizar Rzayeva, Binegedi (Bakü) Belediye Başkanı Aytaç Aliyeva, Keşle (Bakü) Belediye Başkan Yardımcısı İrada Hasanova, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Danışmanı Bahar Hamidova, Garaçuxur (Bakü) Belediyesi Mahalle Komitesi Başkanı Laman Khalilova, Azerbaycan Kasaba Belediyeler Birliği Bölüm Müdürü Sevil Hajiyeva, Yasamal (Bakü) Belediyesi Mahalle Komitesi Başkanı Bika Akbarli ve Sumgayit Belediyesi Şube Müdürü Ramila Gambarova katıldı.

Programın ilk günü olan 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü heyet, İSMEK’i ziyaret etti ve “Yerel Yönetimlerin Meslek Edindirme Uygulamaları” ile ilgili sunumu dinledi ve ardından saha gezisi yaptı. Aynı gün heyet, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyet Başakşehir’de “Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları” ile ilgili sunumu izledi ve ardından saha gezisi yaptı.

Programın ikinci günü katılımcıların, İŞKUR ve İBB Spor İstanbul ziyareti ile devam etti. İŞKUR’da “Kadın İstihdamına Yönelik Çalışmalar” adlı sunumu izleyip saha gezisi yaparken, Spor İstanbul ziyaretinde de “Kadınlara Yönelik Çalışmalar” konulu sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı.

Programın üçüncü günü olan 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü ise heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK’i ziyaret etti, ardından sunum izledi ve saha gezisi yaptı.

Programın dördüncü günü kadın yerel yöneticiler, Beylikdüzü Belediyesi “Toplumsal Eşitlik Birimi” ve “Kadın Dayanışma Merkezi”ni ziyaret etti, ardından sunum dinledi ve saha gezisi yaptı. Aynı gün yöneticiler, Küçükçekmece Belediyesi ziyareti ederek, “Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı.

Sertifika Töreni

27 Temmuz 2018 Cuma günü program heyetin TDBB’yi ziyareti ile devam etti. Birlik merkezinde TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’la bir araya gelen heyet, TDBB’nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Aynı gün öğleden sonra heyet Zeytinburnu Belediyesi’ni ziyaret etti ve “Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi” (AKDEM) projesi hakkında sunumu dinledi ve saha gezisi yaptı. Programın kapanış yemeği ve sertifika töreni Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal tesislerinde yapıldı. Törene heyetin yanı sıra TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sami Ünlü, Zeytinburnu Belediyesi AKDEM Uzman Psikolog Birhter Erdendoğdu katıldı.

Program, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü heyetin İstanbul turunun ardında akşam saatlerinde ülkelerine dönmesi ile sona erdi.