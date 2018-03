Bülent Ertekin

Öncesi ve sonrası yok.

Asırlardır terörle ve teröristlerle yedisinden yetmişine mücadele içerisinde olan bir ülkenin afadıyız. Beşikteki bebekten, döşekteki nineden,telli duvaklı gelin olacak genç kızlarımızı, damatlarımızı, gelecek için hazırladığımız talebelerimizi hep bu şer odaklarına; bazen şehit, bazende gazi olarak vermedik mi?

Verdik!!!

Vermeyede devam edeceğiz!!!

Zira; o şer odakları asırlar öncesinde müşrik idi, sonra haçlı orduları, sonrasın da tapınak şövalyeleri oldu, sonra ihanet ve ihanetçilerin adları ünvanları değişti. Kurt kuzu postuna girdi.

Kimi zamanda inandığımız değerler manzumelerini kullandı.

Pkk oldu, Pyd oldu, Deaş oldu, Tikko oldu vs vs vs. Lâkin ana tema hep terör, bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve yönetmek oldu.

Şimdilerde ise KUTSAL HAÇLI Ordularının yerine ismi değişik lâkin gene HAÇLILARIN yâda TAPINAK ŞÖVALYELERİNİN kurduğu bir terör örgütü aldı.

B.M.T.Ö

Buda ne Bülent kardeşim? dediğinizi duyar gibiyim. Kısaltmış olduğumuz ULUSLARARASI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ şöyle bir açalım o halde.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

TERÖR ÖRGÜTÜ.



GENEL KURMAYIDA. A.B.D



Evet sayın kâri,

ZEYTİN DALI

VE

AFRİN OPERASYONUNDA görüldü ki, bu necib millet ve onun kahraman askeri görünürde sadece PKK, PYD, DEAŞ ile savaşmıyor.

Aslında

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TERÖR ÖRGÜTÜ ile açık ve aleni bir şekilde savaşıyor.

Türkiye, terörle mücadele sırasında ele geçirdiği silahlar arasında Rus, İngiliz, Alman, Amerikan, İtalyan, Çin, İspanyol, İsrail, Çek, Suriye, Irak, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa, Danimarka, Sırp, İran ve Bulgar yapımı silahların olması dikkat çekti.

İşte size hangi ülkeden, hangi silahların terör örgütünün elinde olduğunu gösteren bilgiler.



İNGİLTERE , Roket Atar ve Saldırı Tüfekleri, Browning Hİ-Power Tabanca, FN Marka Silahlar;



İTALYA, B76 Model Tabanca, Piyade Tüfekleri, VS 1.6 Model Mayın, VS 50, VS 69 Ant, Personel Mayınları



İSPANYA, çeşitli tabanca, tüfek ve el bombaları.



İSRAİL, Uzi Makinalı Tabancalar.



AVUSTURYA, Glock Tabancalar.



İSVEÇ, AT4 M136 LAW Silahları.



ALMANYA, 2000 metre menzilli 500 MILAN Tanksavar, ATF Dingo ağır zırhlı araç, HK 23 Makinalı Tüfek, MİLAN ATGM Tanksavar, MG3 Makinalı Tüfek, G-3 Piyade Tüfeği, Mauser, Piyade Tüfeği, Heckler/ Koch G36 Saldırı Tüfeği, P1 Tabanca, DM51A1 Model Parça Tesirli El Bombası.



TERÖRİSTLERİN GENELKURMAYI ABD’NİN VERDİĞİ AĞIR SİLAHLAR



PYD-YPG’nin elinde ABD ordusunun yardımıyla gelen

-6 bin adet piyade sınıfı ağır makineli tüfek,

-Doçka olarak tabir edilen 3 bin 500 adet tekerlekli ağır makineli tüfek

-100 adet anti tank roketi,

-250 adet farklı çapta havan sistemi

-300 adet gece görüş ve hedef işaretleyici dürbün

-Ayrıca YPG nin elinde laze güdümlü anti tank sistemlerinden javelin olduğu biliniyor ama bunların saysı belli değil.

-Bunların yanı sıra ABD ordusu YPG’ye 2 bin adette zırhlı personel taşıyıcı hibe etti



Evet kimse demesin ki,

Birleşmiş Milletler; Bizim dostumuz ve müttefikimizdir. Bizi hiç bir şekilde zor şart ve durum altında yalnız ve çaresiz bırakmaz. Hele hele bizi asla ve kat'a arkadan vurmaz (!)

Artık bu yalanlar, hileler ve KAHPELİKLERE ASLA ve

KAT'A KABUL ETMİYOR İNANMIYORUZ.

Bizim ve bu necib milletin, miletimizin inandığı ve bildiği bir şey var oda;

PKK, PYD, PJD ve DEAŞ'ın. GENELKURMAYI AMERİKA'DIR.

Birleşmiş Milletlerde bu ülke ve insanı için,



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TERÖR ÖRGÜTÜDÜR.



SELÂM VE DUA İLE.