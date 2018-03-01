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“Baba Destek Programı” ilk mezunlarını verdi. 110 baba, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları oldu

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“Baba Destek Programı” ilk mezunlarını verdi. 110 baba, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları oldu
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in elinden alan 110 baba, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi'nin, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği “Baba Destek Programı” ilk mezunlarını verdi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, sertifikalarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in elinden alan 110 baba, Çankaya’nın ilk sertifikalı babaları oldu.

 

“AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Taşdelen, programın, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullara karşı duruşun çalışması olduğunu belirterek, “Son 15 yılda aile içi şiddet, cinsel suçlar arttı. 12 yaşındaki çocukların evlendirilmesini, kadın cinayetlerini

tartıştığımız günler yaşıyoruz. Bu ülke bu hale nasıl geldi” diye sordu.

Çağdaş yaşama ve eşitliğe inanmak gerektiğini vurgulayan Taşdelen, “Zulüm, laik ve çağdaş yaşamdan uzaklaştıkça olur. Mustafa Kemal aydınlığını hissedenler; rehberi bilim, önderi Atatürk olanlar bunları yaşamaz” dedi.

 

“EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Taşdelen, kadının ve erkeğin eşit olduğu, çocukların kişilik gelişimlerinde kendilerini özgür hissettiği ailelerin varlığına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“AÇEV ile birlikte düzenlediğimiz bu program sonucunda arkadaşlarımıza sertifika vermekten gurur duyuyorum. Programa katılan babaların, hayata eşitlikçi, sevgiye ve paylaşıma dayalı bir pencereden baktıkları inancındayım. Söz konusu eğitimleri ve eşitlikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ülkemizi yaşadığı girdaptan Mustafa Kemal aydınlığı, demokrasi, laik ve bilimsel eğitim kurtaracak.”

AÇEV Ankara Temsilcisi Seda Yılmaz da söz konusu çalışmanın kişinin kendisine de, yakın çevresine de katkı sağladığını belirterek, çalışmayı Çankaya Belediyesi ile sürdürecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

 

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR VARMIŞ”

Eşlerinin ve çocuklarının da yer aldığı törende konuşan yeni mezun babalar ise, söz konusu eğitimin ardından doğru bildikleri yanlışlar olduğunu gördüklerini, çocuklara ve eşlerine olan davranışlarının değiştiğini belirtti.

AÇEV’in hazırladığı “Babalık Araştırması” kısa filminin de gösterildiği tören, Çankaya Belediyesi Temizlik İşçilerinin kurduğu “Grup Teneke”nin verdiği mini konserle sona erdi.

 

BABALAR DA SÜRECE DAHİL

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde düzenlenen eğitimle, 3-6 ile 7-11 yaşları arasında çocukları olan babaların çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi sağlandı. Çocuk yetiştirmenin sadece annenin işi olmadığının babaların da eşit bir şekilde sürece katılması gerektiğinin aktarıldığı eğitimde, farkındalık yaratmak, çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen, gelişimlerine katkıda bulunan baba olmanın önemini anlatmak amaçlandı.

Aile içi her türlü şiddetin önlenmesi, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesinin amaçlandığı eğitim, şiddet içeren davranışların değiştirilmesini, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesini, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını da hedefledi.

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