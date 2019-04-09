Bahar Temizliğinde Sağlık İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bahar geldiğinde hemen her evde hummalı bir temizlik faaliyeti başlar. Bahar temizliği sadece evin ve çevrenin temizlenmesi anlamına gelmez.
Bahar Temizliğinde Sağlık İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bahar geldiğinde hemen her evde hummalı bir temizlik faaliyeti başlar. Bahar temizliği sadece evin ve çevrenin temizlenmesi anlamına gelmez. Bu temizlikte belirli noktalara dikkat ederseniz, ailenizin de sağlığını koruyabilirsiniz. Liv Hospital Ulus Sağlıklı Yaşam ve Check up Klinği’nden Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu bahar temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlattı.
Evi bol bol havalandırın
Baharda dışarıda taze ve yenilenmiş hava vardır. Bu yüzden içeride karbondioksit oranı yükselmiş ve evsel atıklarla kirlenmiş havanın değiştirilmesi sağlık açısından birçok fayda içerir. Özellikle sabahları evin havalandırılması ve kapalı mekanların dışarıyla teması uzun gece boyunca biriken gazları dışarıya atacak ve havada asılı kalmış mikroplarla kirli partikülleri bertaraf edecektir.
Temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Temizlik yaparken, hava yoluyla yayılan polenleri ve alerji yapan maddeleri evinizden uzaklaştırmak için klima filtrelerini temizleyin, havalandırma kanallarının tozunu dikkatlice alın.
- Neleri atacağınızı gözden geçirirken ilaç dolabınızı da ihmal etmeyin. Tarihi geçmiş ve bozulmuş ilaçları derhal atın. Böylece hem yanlış ilaç kullanımına bağlı riskleri bertaraf etmiş olursunuz hem de dolabınızda yer açılır.
- Bodrumu, ardiyeyi ya da garajınızı temizlerken artık boya, solvent, tiner, makine yağı gibi zehirli maddeleri taşıyan eski teneke kutuları bir kenara ayırın. Diğer çöplerden ayrı olarak zehirli atık konteynerlerine atın.
- Aynı şekilde lavabo altlarını, dolapları kontrol edip zehirli olabilecek eski temizlik malzemelerinden kurtulun.
- Banyo, tuvalet gibi ıslak ve nemli alanlardaki küf ve mantarları zehirli madde içermeyen temizleyicilerle temizleyin. Mantar ve küf hassasiyeti olan kişilerde alerjilere hatta daha ciddi hastalıklara sebep olabilir.
- Düşmelere ve kazalara engel olmak için halı ve kilimlerinizin kaymasını engelleyen tabanlıkların sağlam olduğunu kontrol edin, eskiyenleri değiştirin.
- Çocuklarınızın oynadığı alanlarda ya da arka bahçenizde kazalara sebep olabilecek kırık korkuluk, çit, merdiven ve açıkta kalmış inşaat artıklarını ortadan kaldırın.
- Havyan besliyorsanız hijyen konusunda daha dikkatli olmanız gerekir. Çünkü dışarıdan eve giren bir köpek ya da kedi eve mikrop taşıyabilir, böylece evin hijyeni bozabilir.
- Tuvalet temizliğinde çamaşır suyu gibi virüslere etkili temizlik maddeleri iyi sonuç verir. Fakat zaman zaman yapıldığı gibi çamaşır suyunun tuz ruhuyla karıştırılması zehirli gazlar ortaya çıkartır. Temizlik maddeleri seçerken çevreye en zarar vereni kullanmak geleceğimizi teminat altına almak açısından önemlidir.
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