Bahar Temizliğinde Sağlık İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bahar geldiğinde hemen her evde hummalı bir temizlik faaliyeti başlar. Bahar temizliği sadece evin ve çevrenin temizlenmesi anlamına gelmez. Bu temizlikte belirli noktalara dikkat ederseniz, ailenizin de sağlığını koruyabilirsiniz. Liv Hospital Ulus Sağlıklı Yaşam ve Check up Klinği’nden Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu bahar temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlattı.

Evi bol bol havalandırın

Baharda dışarıda taze ve yenilenmiş hava vardır. Bu yüzden içeride karbondioksit oranı yükselmiş ve evsel atıklarla kirlenmiş havanın değiştirilmesi sağlık açısından birçok fayda içerir. Özellikle sabahları evin havalandırılması ve kapalı mekanların dışarıyla teması uzun gece boyunca biriken gazları dışarıya atacak ve havada asılı kalmış mikroplarla kirli partikülleri bertaraf edecektir.

Temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler