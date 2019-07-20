Bahçeli'den çok sert Avrupa Birliği ve Kıbrıs açıklaması

Gündem 20.07.2019, 19:16
Bahçeli'den çok sert Avrupa Birliği ve Kıbrıs açıklaması

Elbette onlara uykuyu haram edeceğiz.

Onları rahatsız etmeye hep birlikte devam edeceğiz.

Milletimizle kapanmamış hesabı bulunan odakların tedavüle soktukları kara kampanyaları inşallah yıkıp geçeceğiz.

Geçmişten bugüne kuyruk acısı çekenlerin acılarını daha da derinleştireceğiz.

Türk milletinin kitabında teslim olmak yazmaz, süngü düşürmek yazmaz, diz çökmek yazmaz, tehditler karşısında eğilip bükülmek yazmaz, yazmayacaktır.

Büyük milletimiz korkuyu korkutmuş beşeri bir ihtişamdır.

Tehlikelerin içinden hilal gibi doğmayı başarmış kutlu bir iradedir.

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