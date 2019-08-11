GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Politika
Dünya
Ekonomi
Eğitim
Kültür - Sanat
Hukuk
Şirketlerden
Gezi Rehberi
Lezzet
Moda
Aktüel
Kadın
Yaşam
Seri İlan
Çevre
Ankara Haberleri
Türk Dünyası
Flaş Haber
Emlak
Vasıta
Kariyer
Bölge
Son Dakika Haberler
Genel
Hava Durumu
Sinema
İNSAN
BİLİM VE TEKNOLOJİ
İş Dünyası
Bilim Teknoloji
Ana Sayfa
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Firma Rehberi
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gündem
Spor
Asayiş
Siyaset
Magazin
Biyografi
Teknoloji
Sağlık
Etkinlik
Güvenlik
Bahçeli: Erken seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir
Gündem
11.08.2019, 09:37
Kaydet
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek, güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" dedi.
1
2
3
4
5
6
»
Popüler Galeriler
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
Kıbrıs'ın Tarihi Esintisi: Girne Kalesi
Ankara Çinçin'de Portekiz mutfağı rüzgarı
Foto Muhabiri Ali Ünal Kimdir
Dünyanın en güzel camileri ve resimleri
Dünyanın En Az Nüfuslu 10 Ülkesi
Son Eklenen Foto Galeriler
Bahçeli: Erken seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir
Denizli'nin Dünya Mirası Pamukkale Travertenleri
Şehitlerinin mezar taşlarını öptüler - Haberler Ankara
2019 TSYD Ankara Kupası Şampiyonu Gençlerbirliği
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı - İşte Hakemler
Ankara'da tatlı ve börek üreticilerine bayram denetimi
Gelişmelerden Haberdar Olun
@
Kaydol
Ankara Haber, Ankara Haberleri, Ankara Haber Siteleri, Ankara Yerel, Son Dakika Asayiş Haberleri, Ankara Haber Merkezi, Başkent Haberleri
Haber Kategorileri
Gündem
Spor
Asayiş
Siyaset
Magazin
Biyografi
Teknoloji
Sağlık
Etkinlik
Güvenlik
Politika
Dünya
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#HDP İl Başkanı Ferhat Çakı
#kahramankazan
#yenimahalle
#ankara
#Myanmarda ölü sayısı 41e yükseldi
#muson yağmurları
#Zehra Begüm
#Boşanma davası açan eşini bıçaklayıp
#Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası
#Menopoz dönemi
#ankara haberleri
#mon eyaleti
#Boşanma davası açan eşe bıçaklı saldırı
#Zehra Begüm Dünya Şampiyonu oldu
#bergama
#hava durumu
#nevşehir
#mamak
#hava saldırısı
#Ankaragücü transfer haberleri
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır. Yazılım:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#HDP İl Başkanı Ferhat Çakı
#kahramankazan
#yenimahalle
#ankara
#Myanmarda ölü sayısı 41e yükseldi
#muson yağmurları
#Zehra Begüm
#Boşanma davası açan eşini bıçaklayıp
#Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası
#Menopoz dönemi
#ankara haberleri
#mon eyaleti
#Boşanma davası açan eşe bıçaklı saldırı
#Zehra Begüm Dünya Şampiyonu oldu
#bergama
#hava durumu
#nevşehir
#mamak
#hava saldırısı
#Ankaragücü transfer haberleri