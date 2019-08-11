Bahçeli: Erken seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir

Gündem 11.08.2019, 09:37
Bahçeli: Erken seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de seçime ihtiyaç yok, terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek, güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" dedi.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@